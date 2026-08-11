11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने चढ़े एक प्लेन में, असल में सफर किया दूसरे में, ईरान की धमकी के बाद बड़ा कदम

Trump Secret Service operation: अंकारा में कैमरे के सामने चढ़े एक प्लेन में, असल में सफर किया दूसरे में। ईरान की धमकी के बाद ट्रंप को कैटरिंग ट्रक से बदला गया विमान, जानें पूरा सीक्रेट ऑपरेशन।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 11, 2026

Saudi Crown Prince on Iran War.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- ANI)

Trump's plane Secret Service Iran threat: तुर्किये की राजधानी अंकारा में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। ईरान की तरफ से कई बार मौत की धमकी भी दी जा चुकी है। लिहाजा, राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट विदेशों में अधिक सतर्कता बरते हैं। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्किये गए हुए थे। तुर्किये की सीमा ईरान से लगती है। रिस्क बेहद अधिक था। इसके कारण अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने एक छोटे से प्लेन में बैठाकर लंदन के लिए रवाना किया। जिसकी भनक किसी को नहीं लगी।

छोटे मिलिट्री प्लेन सी-32ए में शिफ्ट किया गया

नाटो समिट में हिस्सा लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरों के सामने वे पुरानी बेबी-ब्लू एयर फोर्स वन में चढ़े, लेकिन असल में वे उस विमान में सफर कर ही नहीं रहे थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप को चुपचाप एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे छोटे मिलिट्री प्लेन सी-32ए में शिफ्ट कर दिया गया, जो उन्हें सीधे ब्रिटेन ले गया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पूरा ऑपरेशन ईरान से मिली एक गंभीर हत्या की धमकी की वजह से किया गया था।

कतर से गिफ्ट में मिला नया आधुनिक प्लेन

नाटो समिट में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार कतर से गिफ्ट में मिले नए आधुनिक विमान में सफर किया, लेकिन अंकारा (तुर्किये) से निकलने से पहले उन्होंने अचानक पुराने एयर फोर्स वन में जाने का फैसला लिया, जिससे नए विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि वे "पुराने दिनों की याद में" इस बार बेबी-ब्लू प्लेन से जाएंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, जो पत्रकार यह मानकर उड़ान भर रहे थे कि ट्रंप उनके साथ ही उस पुराने विमान में मौजूद हैं। उन्हें प्रेस केबिन की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह दी गई थी। यहां तक कि व्हाइट हाउस के कुछ स्टाफ को भी यकीन था कि राष्ट्रपति उसी विमान में सवार हैं। बाद में जब पत्रकारों ने पर्दे बंद रखने की वजह पूछी, तो ट्रंप ने कहा कि वे शायद किसी खतरनाक फ्लाइट में थे और मजाकिया लहजे में जोड़ा, लेकिन अगर मैं गया, तो आप भी जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, सी-32ए रात करीब 10:20 बजे ब्रिटेन पहुंचा, जबकि पुराना एयर फोर्स वन और मीडिया कुछ मिनट बाद वहां उतरा। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि ट्रंप को दोबारा पुराने विमान में कैसे शिफ्ट किया गया, लेकिन प्रेस पूल के मुताबिक रात 10:56 बजे वे उसी पुराने एयर फोर्स वन की सीढ़ियों से नीचे उतरे और पत्रकारों को हाथ हिलाकर इशारा किया।

हर संभव उपाय अपनाते हैं: स्टीव चियुंग

इस खुलासे पर व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीव चियुंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि कतर से मिले विमान में राष्ट्रपति और उनके स्टाफ की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा राष्ट्रपति खुद कहते रहे हैं, अमेरिका के कई दुश्मन उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं, और हम उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय अपनाते हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर पहले भी उठा गए हैं ये कदम

यह पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह की गुप्त सुरक्षा रणनीति अपनानी पड़ी हो। साल 2000 में बिल क्लिंटन ने भी पाकिस्तान जाते वक्त एक अनचिह्नित प्लेन का इस्तेमाल किया था, जबकि उनका असली एयर फोर्स वन डिकॉय यानी धोखा देने के लिए भेजा गया था।

ईरान की मांग पर डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार, कर दी हर्जाने की डिमांड

ये भी पढ़ें
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 08:55 am

Published on:

11 Aug 2026 08:51 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने चढ़े एक प्लेन में, असल में सफर किया दूसरे में, ईरान की धमकी के बाद बड़ा कदम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कांगो में इबोला का कहर, अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत; तेजी से फैल रहा संक्रमण

Ebola in Congo.
विदेश

‘जिहादी चुने जा रहे हैं’, डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को बताया कट्टरपंथी, सोमाली प्रवासियों पर भी साधा निशाना

Republican vs Democrats, US Politics News, Trump Somali Community Remarks
विदेश

युद्ध के बीच खामेनेई ने 6 बड़े सैन्य पदों पर की नियुक्तियां, जानें कौन हैं नए कमांडर

mojtaba khamenei health rumours
विदेश

Trump Visa Revocation 2026: ट्रंप का बड़ा वीजा एक्शन: 1.75 लाख से ज्यादा वीजा रद्द, भारतीय छात्रों और IT प्रोफेशनल्स पर बढ़ी चिंता

Trump Visa Revocation 2026
विदेश

मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, क्या बंद होगा दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग, ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी

, Abbas Araghchi, Middle East Conflict, World News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.