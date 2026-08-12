Donald Trump Strait of Hormuz US Control Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब अमेरिका का पूरा नियंत्रण हो चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक तेल व्यापार के इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को लेकर ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। ट्रम्प के इस कड़े बयान और पोस्ट के अंत में लिखे गए वाक्य 'अल्लाह का शुक्र है' (Praise be to Allah!) को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।