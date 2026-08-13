कहा जा सकता है क‍ि अराघची ने यह बात होर्मुज स्‍ट्रेट में अमेर‍िका के न‍ियंत्रण वाले दावे को लेकर कही है। अमेर‍िका लगातार होर्मुज स्‍ट्रेट में में अपने दावे की बात कर रहा है, जबक‍ि ईरान हर बार उसके इस दावे को नकार देता है। बुधवार को भी अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने होर्मुज स्‍ट्रेट पर अमेरिका के 'पूरा नियंत्रण' का दावा क‍िया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है।