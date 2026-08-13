Iran On Donald Trump: ईरानी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को किया खारिज, बोला- ‘हमारी मंजूरी के बिना होर्मुज से नहीं गुजर सकते जहाज’

Iran US Conflict: ईरानी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर 'पूरा नियंत्रण' है। ईरान के मुख्य सैन्य कमान खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने गुरुवार को कहा कि कोई भी व्यावसायिक जहाज या तेल टैंकर ईरानी सशस्त्र बलों की अनुमति और निगरानी के बिना होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित तरीके से नहीं गुजर सकता। ईरानी सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघारी ने ईरानी मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह ईरान के 'पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन" में है। उन्होंने अमेरिकी दावे को झूठ और महज 'बयानबाजी' करार दिया है।