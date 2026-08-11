पाकिस्तानी सेना का खुफिया अभियान, बलूचिस्तान में 5 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ पहले से ही जनता में विरोध है, जो सेना के अत्याचार से परेशान हैं और सरकार भी इस बारे में कोई कदम नहीं उठाती। कई बलूच नेता और अलगाववादी संगठन पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। इन सबके बीच बलूचिस्तान में कुछ आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं, जो अक्सर ही सेना और पुलिस पर हमले करते हैं। ऐसे में देश की सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान जारी रहेंगे। इन सैन्य अभियानों में पाकिस्तानी सेना का साथ पुलिस, स्पेशल यूनिट्स और खुफिया एजेंसियाँ भी देती हैं, जिससे आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब होने का कोई मौका न मिले।