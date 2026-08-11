क्या ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया? ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा दावा

ट्रंप ने ईरान से मुआवजे की मांग की बात भी कही। उनके मुताबिक, ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई से हुए नुकसान के लिए पैसे मांगे हैं। इसके जवाब में अमेरिका भी ईरान से पुराने नुकसान का हर्जाना मांग सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बयानों ने तनाव के बीच नई बहस छेड़ दी है। अब नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश वास्तव में बातचीत की मेज पर लौटते हैं या टकराव आगे भी जारी रहता है।