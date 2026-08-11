पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान, पेट्रोलियम डीलर्स ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम

पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान, photo source@AI
Pakistan Petrol Pump Strike: पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलरों ने पूरे देश में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने की घोषणा की है। डीलरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला डीलरों की एक बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा, एसोसिएशन ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो डीलर पेट्रोल पंप चलाना जारी नहीं रख पाएंगे।
मलिक खुदा बख्श ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर पेट्रोल पर आठ प्रतिशत मार्जिन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी डीलरों की मांगें नहीं मान लेते, तब तक पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि डीलरों ने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था और वह समय-सीमा खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन पर अपने 14,000 सदस्यों का दबाव है।
22 जुलाई को ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन (APPPOA) ने पेट्रोल पंप बंद करने की अपनी योजना को दो सप्ताह के लिए टाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने डीलरों को भरोसा दिलाया था कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। APPPOA ने पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय से उस नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया था जिसके तहत ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जाती हैं।
17 जुलाई को पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और सूचना मंत्री अत्ता तरार ने घोषणा की थी कि पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ईंधन की कीमतों में रोजाना बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदली हुई कीमतें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (Ogra) अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि Ogra अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों के आधार पर नियमित रूप से ईंधन की कीमत तय करेगी। मार्च की शुरुआत से पाकिस्तान सरकार साप्ताहिक आधार पर ईंधन की कीमतें तय कर रही थी।
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