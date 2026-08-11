पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान, पेट्रोलियम डीलर्स ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Pakistan Petrol Pump Strike: पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलरों ने पूरे देश में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने की घोषणा की है। डीलरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला डीलरों की एक बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा, एसोसिएशन ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो डीलर पेट्रोल पंप चलाना जारी नहीं रख पाएंगे।