11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान, पेट्रोलियम डीलर्स ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Pakistan Petrol Crisis: पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलर्स ने 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की है। डीलर 8 फीसदी मार्जिन की मांग सरकार से कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 11, 2026

Petrol Pumps Closed Pakistan

पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान, photo source@AI

Pakistan Petrol Pump Strike: पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलरों ने पूरे देश में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने की घोषणा की है। डीलरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला डीलरों की एक बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा, एसोसिएशन ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो डीलर पेट्रोल पंप चलाना जारी नहीं रख पाएंगे।

पेट्रोलियम डीलर्स ने ये रखी मांगें

मलिक खुदा बख्श ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर पेट्रोल पर आठ प्रतिशत मार्जिन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी डीलरों की मांगें नहीं मान लेते, तब तक पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि डीलरों ने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था और वह समय-सीमा खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन पर अपने 14,000 सदस्यों का दबाव है।

22 जुलाई को ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन (APPPOA) ने पेट्रोल पंप बंद करने की अपनी योजना को दो सप्ताह के लिए टाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने डीलरों को भरोसा दिलाया था कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। APPPOA ने पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय से उस नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया था जिसके तहत ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जाती हैं।

साप्ताहिक आधार पर कीमतें तय

17 जुलाई को पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और सूचना मंत्री अत्ता तरार ने घोषणा की थी कि पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ईंधन की कीमतों में रोजाना बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदली हुई कीमतें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (Ogra) अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि Ogra अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों के आधार पर नियमित रूप से ईंधन की कीमत तय करेगी। मार्च की शुरुआत से पाकिस्तान सरकार साप्ताहिक आधार पर ईंधन की कीमतें तय कर रही थी।

पाकिस्तान-सऊदी-तुर्कीए रक्षा समझौते का पहला इम्तिहान! हूती ड्रोन से जाजान पर हमला

ये भी पढ़ें
Houthi Drone Attack

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 09:20 pm

Published on:

11 Aug 2026 09:16 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में 15 अगस्त से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान, पेट्रोलियम डीलर्स ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भारत का बड़ा बयान, कहा- तय प्रक्रिया के तहत हो रही जांच

Sheikh Hasina
विदेश

क्या ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया? ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा दावा

Middle East Crisis
विदेश

बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में कार्गो जहाज पर मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत

Middle East Conflict
विदेश

ईरान युद्ध के बीच भारत-इजरायल ने मिलकर उठाया कदम, डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर बढ़ा सहयोग

India-Israel Strategic Partnership
विदेश

पाकिस्तान-सऊदी-तुर्कीए रक्षा समझौते का पहला इम्तिहान! हूती ड्रोन से जाजान पर हमला

Houthi Drone Attack
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.