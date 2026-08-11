पाकिस्तान-सऊदी-तुर्कीए रक्षा समझौते का पहला इम्तिहान! हूती ड्रोन से जाजान पर हमला

यह घटना सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किए के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मक्का में शुक्रवार को मिलने और उस एग्रीमेंट पर साइन करने के ठीक 48 घंटे बाद हुई, जिसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर भी हथियारबंद हमला तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। फिर भी, जाजान पर हूती हमले के बाद न तो तुर्किए और न ही पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया, जिससे यह सवाल उठा कि असल संकट में कलेक्टिव-डिफेंस अरेंजमेंट कैसे काम करेगा।