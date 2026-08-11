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पाकिस्तान-सऊदी-तुर्कीए रक्षा समझौते का पहला इम्तिहान! हूती ड्रोन से जाजान पर हमला

Collective Defence Agreement यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने जाजान में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किए रक्षा समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अलायंस ने हमले पर कोई सैन्य जवाब नहीं दिया है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 11, 2026

Houthi Drone Attack

हूती विद्रोहियों ने जाजान रिफाइनरी पर किया ड्रोन हमला, photo source@AI

Mecca Joint Defence Agreement: पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब के बीच हाल ही में घोषित मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट अपने पहले टेस्ट में फेल होता दिख रहा है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने जाजान में अरामको रिफाइनरी पर हमला कर एग्रीमेंट को चुनौती दे दी है। कहा गया है कि नए बने अलायंस ने हमले पर कोई साफ मिलिट्री जवाब या धमकी नहीं दी है।

हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि ग्रुप ने सादा और हज्जाह गवर्नरेट पर सऊदी ड्रोन ऑपरेशन के बदले में ड्रोन से फैसिलिटी को टारगेट किया था। जाजान में अरामको रिफाइनरी पर हमले से भीषण आग लग गई। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्ट्री ने बाद में आग की पुष्टि की और कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है।

हमले के बाद छाई खामोशी

यह घटना सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किए के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मक्का में शुक्रवार को मिलने और उस एग्रीमेंट पर साइन करने के ठीक 48 घंटे बाद हुई, जिसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर भी हथियारबंद हमला तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। फिर भी, जाजान पर हूती हमले के बाद न तो तुर्किए और न ही पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया, जिससे यह सवाल उठा कि असल संकट में कलेक्टिव-डिफेंस अरेंजमेंट कैसे काम करेगा।

पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री दखल नहीं

रियाद और इस्लामाबाद ने पहले सितंबर 2025 में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जो दोहा में हमास के लोगों को टारगेट करके इजराइली स्ट्राइक के तुरंत बाद हुआ था। दोनों देशों ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत दोनों पक्ष एक-दूसरे का बचाव करने के लिए कमिटेड हैं।

हालांकि, इसका प्रैक्टिकल असर तब जांच के दायरे में आया, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू की और सऊदी के उस अरेंजमेंट का इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से तुरंत मिलिट्री दखल की कोई खबर नहीं आई। जाजान की घटना से अरेंजमेंट ने अभी तक यह नहीं दिखाया है कि यह जमीन पर तुरंत एक्शन में बदल सकता है। सऊदी अरब को पहले भी पाकिस्तान से जुड़े ऐसे ही अरेंजमेंट का अनुभव रहा है।

ऑटोमैटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स जरूरी नहीं

तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अनादोलू एजेंसी से बात करते हुए समझौते की कुछ सबसे स्पष्ट डिटेल्स दीं। उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी हमले से जरूरी नहीं कि ऑटोमैटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है, तो दूसरे सदस्य पहले मदद की प्रकृति और स्तर तय करने के लिए सलाह-मशविरा करेंगे।

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Updated on:

11 Aug 2026 04:25 pm

Published on:

11 Aug 2026 04:25 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान-सऊदी-तुर्कीए रक्षा समझौते का पहला इम्तिहान! हूती ड्रोन से जाजान पर हमला

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