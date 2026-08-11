सीरिया के 24 साल तक तानाशाह रहे बशर अल-असद को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

कोर्ट ने 2011 में दारा प्रांत में असद की सरकार द्वारा किए गए अपराधों को मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में मानते हुए सजा सुनाई है। पूर्व शासक बशर अल-असद के अलावा सीरिया की सेना के पूर्व लीडर और बशर के छोटे भाई माहेर अल-असद को भी मौत की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने बशर अल-असद के चचेरे भाई आतेफ नजीब को भी मौत की सजा दी है। आतेफ नजीब सीरियाई सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल हैं। 2011 में असद के शासन के दौरान नजीब दक्षिणी सीरिया के दारा प्रांत में पॉलिटिकल सिक्योरिटी ब्रांच के प्रमुख थे।