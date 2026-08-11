कांगो में इबोला का कहर, अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत; तेजी से फैल रहा संक्रमण

कांगो में इबोला के प्रकोप की घोषणा 15 मई को की गई थी। इसके करीब तीन महीने के भीतर मौतों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच गया है। शुरुआती 1,000 मौतें होने में लगभग नौ सप्ताह लगे थे, लेकिन इसके बाद महज करीब तीन सप्ताह में 1,000 और लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राहतकर्मियों के लिए यह तेजी चिंता का विषय है। मौतों की बढ़ती रफ्तार से संकेत मिलता है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद संकट तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए दूरदराज के इलाकों तक मदद पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है।