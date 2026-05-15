Ebola Outbreak से अफ्रीका में बढ़ी चिंता, 246 संदिग्ध मामलों और 65 मौतों के बाद Africa CDC अलर्ट पर

अफ्रीका सीडीसी के मुताबिक, इतुरी क्षेत्र में खराब सड़कें, हिंसा और लगातार लोगों की आवाजाही संक्रमण को तेजी से फैलाने का खतरा बढ़ा रही है। खासकर खनन क्षेत्रों (माइनिंग एरियाज) में काम करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिससे वायरस दूसरे इलाकों तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्र युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमा के काफी करीब हैं। ऐसे में सीमा पार फैलाव (क्रॉस-बॉर्डर स्प्रेड) का खतरा भी बना हुआ है।