शुरुआत में तेज बुखार और रात में ज्यादा पसीना, 30 साल से HIV के साथ जी रही 74 साल की महिला ने बताई आपबीती

सालों तक कई तरह की जटिल दवाओं के सेवन के बाद, 2021 में बारबरा की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगी। उनकी डॉक्टर ने उन्हें एक नए क्लीनिकल ट्रायल में शामिल होने का सुझाव दिया। इसमें उन्हें Idvynso नाम की एक ऐसी दवा दी गई, जो दिन में सिर्फ एक बार ली जाने वाली सिंगल-टैबलेट है। यह उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिनका वायरस पहले से ही कंट्रोल में है। 21 अप्रैल 2026 को इस दवा को एफडीए से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। अब बारबरा को मुट्ठी भर गोलियां नहीं खानी पड़तीं, वह सिर्फ इस एक टैबलेट और कुछ जरूरी विटामिन्स के सहारे पूरी तरह स्वस्थ हैं।