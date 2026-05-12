Blood Sugar लेवल 126 के पार, फिर भी डॉक्टर ने कहा डायबिटीज नहीं है? जानें क्या है इसकी वजह

Fasting Blood Sugar Range: अधिकतर लोग घर पर या लैब में शुगर चेक कराते हैं और अगर रीडिंग 126 से ऊपर आ जाए, तो जान हलक में आ जाती है। हमें लगता है बस अब तो डायबिटीज हो गई! लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं, घबराओ मत, अभी आपको डायबिटीज नहीं है। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं?