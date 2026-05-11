पुराने दर्द से नहीं मिल रही राहत! कहीं इसकी वजह अनकंट्रोल्ड ADHD तो नहीं? जानिए क्या कहती है नई मेडिकल रिपोर्ट

जापान के मल्टीडिसिप्लिनरी पेन सेंटर्स में 958 लोगों पर यह स्टडी की गई। ये सभी ऐसे मरीज थे जिन्हें लंबे समय से दर्द की समस्या थी और सामान्य इलाज से राहत नहीं मिल रही थी। EMJ Reviews रिसर्च में पाया गया कि जिन मरीजों में ADHD के लक्षण थे, उनमें दर्द की तीव्रता ज्यादा थी। खासतौर पर जिन लोगों ने दर्द का स्तर 9 या 10 बताया, उनमें लगभग 27% लोग ADHD के लक्षणों से भी जूझ रहे थे।