क्या है वैली फीवर? जिससे भारतीय टेक एक्सपर्ट की हुई मौत, जानें इस फंगल इंफेक्शन के लक्षण

वैली फीवर को मेडिकल भाषा में कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस कहा जाता है। यह बीमारी कोक्सीडियोइड्स नाम के फंगस से होती है, जो मुख्य रूप से अमेरिका के कैलिफोर्निया, एरिजोना और कुछ सूखे इलाकों की मिट्टी में पाया जाता है। जब तेज हवा, धूलभरी आंधी, खेती या निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी उड़ती है, तो फंगस के बेहद छोटे कण हवा में फैल जाते हैं। इन्हें सांस के जरिए अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है।