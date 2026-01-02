कोरोना के बाद अब नई मुसीबत? बुखार और थकान को न समझें आम वायरल, यह जानलेवा Candida Auris का इशारा तो नहीं?

Candida auris एक तरह का फंगस है जो शरीर के अंदर जाकर गंभीर इंफेक्शन कर सकता है। इसे पहली बार साल 2009 में जापान में एक मरीज के कान में पाया गया था। इसके बाद यह कई देशों में फैल गया। भारत में भी इसे 2014 में एक बड़े पब्लिक हेल्थ खतरे के रूप में पहचाना गया। CDC (अमेरिका की हेल्थ एजेंसी) के मुताबिक, अब तक 28 राज्यों में करीब 7,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। यह फंगस खासकर अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में तेजी से फैलता है।