Superbug Threat to Newborns : एंटीबायोटिक्स हो रहे बेअसर! नवजातों पर ‘सुपरबग’ का हमला, जानिए खतरा कितना बड़ा हो सकता है

विशेष रूप से शिशुओं के लिए एंटीबायोटिक विकसित करना एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। अध्ययन में कहा गया है कि नवजात शिशुओं में उपयोग के लिए किसी नई दवा का परीक्षण और अनुमोदन होने में आमतौर पर लगभग 10 साल लगते हैं। यह देरी, बाल चिकित्सा एंटीबायोटिक दवाओं में सीमित अनुसंधान निवेश के साथ मिलकर, उपलब्ध उपचारों में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। विशेषज्ञ सरकारों और दवा कंपनियों से नवजात शिशुओं के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं के विकास को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।