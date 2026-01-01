सावधान! आपकी सुबह की गरम चाय बन सकती है गले के Cancer की वजह, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

Cancer Risk: अक्सर हमें लगता है कि गरम चाय या कॉफी पीने से शरीर को सुकून मिलता है, ठंड कम लगती है और मन भी शांत हो जाता है। बहुत से लोग तो चाय-कॉफी इतनी गरम पीते हैं कि उससे भाप निकल रही होती है। उस समय यह आदत बिल्कुल सामान्य और आरामदायक लगती है। लेकिन यही आदत लंबे समय में हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, खासकर खाने की नली यानी अन्ननलिका (oesophagus) के लिए।