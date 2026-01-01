1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

सावधान! आपकी सुबह की गरम चाय बन सकती है गले के Cancer की वजह, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

Cancer Risk: क्या बहुत गरम चाय या कॉफी पीना खतरनाक है? रिसर्च बताती है कि इससे अन्ननलिका कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। जानें कारण और बचाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 01, 2026

Cancer Risk

Cancer Risk (Photo- gemini ai)

Cancer Risk: अक्सर हमें लगता है कि गरम चाय या कॉफी पीने से शरीर को सुकून मिलता है, ठंड कम लगती है और मन भी शांत हो जाता है। बहुत से लोग तो चाय-कॉफी इतनी गरम पीते हैं कि उससे भाप निकल रही होती है। उस समय यह आदत बिल्कुल सामान्य और आरामदायक लगती है। लेकिन यही आदत लंबे समय में हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, खासकर खाने की नली यानी अन्ननलिका (oesophagus) के लिए।

गरम पेय और अन्ननलिका पर असर

अन्ननलिका बहुत नाजुक होती है। यह पेट की तरह मजबूत नहीं होती, जहां एसिड और गरम चीजें झेली जा सकें। जब हम बार-बार बहुत गरम चाय या कॉफी पीते हैं, तो अन्ननलिका की अंदरूनी परत को हल्की-हल्की चोट लगती रहती है। यह चोट इतनी हल्की होती है कि हमें दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर यह परत बार-बार जलती और ठीक होती रहती है।

रिसर्च क्या कहती है

यूके बायोबैंक की एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से बहुत गरम चाय या कॉफी पीते हैं, उनमें समय के साथ अन्ननलिका के कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें चाय या कॉफी नहीं, बल्कि उसका ज्यादा तापमान मुख्य कारण है।

अलग-अलग देशों में एक जैसी तस्वीर

दुनिया के कई हिस्सों में, जैसे कुछ देशों में लोग माते या चाय केतली से सीधे बहुत गरम पीते हैं। वहां भी अन्ननलिका के कैंसर के मामले ज्यादा पाए गए। अलग-अलग संस्कृतियां, अलग पेय, लेकिन एक बात समान बहुत ज्यादा गरम तापमान। यही पैटर्न यूके और अन्य देशों में भी देखने को मिला।

रोज की आदत कैसे बनती है खतरा

खतरा किसी एक दिन की गलती से नहीं, बल्कि रोज की आदत से बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में कई बार बहुत गरम चाय-कॉफी पीता है, तो यह आदत धीरे-धीरे जोखिम बढ़ा सकती है। खासकर थर्मस या फ्लास्क में रखी चाय-कॉफी घंटों बाद भी बहुत गरम रहती है और हम बिना सोचे समझे पी लेते हैं।

बचाव के आसान तरीके

इसका समाधान बहुत आसान है। चाय या कॉफी को थोड़ा ठंडा होने दें। कप का ढक्कन खोल दें, एक-दो मिनट इंतजार करें या थोड़ा दूध या ठंडा पानी मिला लें। रिसर्च के मुताबिक लगभग 58 डिग्री सेल्सियस तक की गर्माहट सुरक्षित मानी जाती है और स्वाद भी बना रहता है। छोटे-छोटे घूंट में पीना भी बेहतर है।

ये भी पढ़ें

Cancer Treatment: अब फेल नहीं होगा कैंसर का इलाज! वैज्ञानिकों ने पकड़ी वो नस, जिससे खत्म होगा लाइलाज बीमारी का डर
स्वास्थ्य
Drug Resistant Cancer Treatment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 01:29 pm

Hindi News / Health / सावधान! आपकी सुबह की गरम चाय बन सकती है गले के Cancer की वजह, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Silent Heart Attack: न सीने में दर्द, न बेचैनी! महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक का सच आपको हैरान कर देगा

silent heart attack
स्वास्थ्य

Kidney Failure: सावधान! बालों को सीधा करने का शौक आपकी किडनी कर सकता है फेल

kidney failure
स्वास्थ्य

Dementia Symptoms: आपकी आंखों की रोशनी तो नहीं दे रही इस खतरनाक बीमारी का सिग्नल? 30 हजार लोगों पर हुई रिसर्च ने सबको चौंकाया!

Dementia Symptoms
स्वास्थ्य

Hangover Kaise Utaren: मिनटों में उतरेगा हैंगओवर! डॉक्टर ने बताए तुरंत नशा उतारने के 5 उपाय

hangover
स्वास्थ्य

H3N2 Virus: अचानक बढ़ा फ्लू का कहर! रोज 50 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्पताल, जानें किन लोगों को है सबसे ज्यादा खतरा!

H3N2 Virus
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.