Headphones Risk : 81 ब्रांडेड हेडफोन जांच में निकले जहरीले, शरीर में फैला रहे खतरनाक केमिकल, इतनी सारी बीमारियों का रिस्क!

शोध The ToxFree Life for All Project ने किया है। इसके लिए 81 ब्रांडेड हेडफोन लिए गए। इन सभी में दो प्रकार के खतरनाक केमिकल्स पाए गए जो यूज करते समय रिलीज भी होते हैं। ये दोनों केमिकल हैं- BPA और BPS । ये दोनों प्लास्टिक को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर, मजबूती के चक्कर में कंपनियां इंसानों का जान दाव पर लगा रही हैं! अगर ये लंबे समय पर शरीर के संपर्क में रहे तो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए, इनसे कम से कम संपर्क बनाएं।