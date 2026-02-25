Dark Circles Cancer Symptom : डार्क सर्कल्स कैंसर जैसी कई बीमारियों का भी संकेत, सिर्फ ब्यूटी के नजरिए से ना देखें

Dark Circles Cancer Symptom : डार्क सर्कल्स (आंखों के नीच काले घेरे) को आमतौर ब्यूटी के लिहाज से देखा जाता है। इसलिए, लोग डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए ना जाने कितने प्रकार के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। इसके बावजूद भी जिद्दी डार्क सर्कल्स नहीं हटता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए! कहीं ये बीमारी का संकेत तो नहीं दे रहा। कई शोध ये बताते हैं कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स कैंसर के अलावा कई बीमारियों के कारण (Dark Circles Sign of illness) होते हैं।