Diabetes Surgery : खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला डायबिटीज को जड़ से मिटाने वाला इलाज!

Diabetes Surgery : आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करीब 100 मिलियन से अधिक डायबिटीज मरीज हैं। प्री-डायबिटीज की संख्या 136 मिलियन के आसपास है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत में डायबिटीज किसी महामारी की तरह फैल रहा है। ऐसे में बैरिएट्रिक सर्जरी भारतीय डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि, डायबिटीज सर्जरी को लेकर हुए शोध में ये पता चला कि किसी भी दवाई से अधिक बेहतर है - बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery)।