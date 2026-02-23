23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Diabetes Surgery : खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला डायबिटीज को जड़ से मिटाने वाला इलाज!

Diabetes Surgery/Bariatric surgery : भारत में 100 मिलियन से भी अधिक डाटबिटीज टाइप 2 के मरीज हैं। ऐसे में बैरिएट्रिक सर्जरी डायबिटीज मरीजों को नया जीवन दे सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 23, 2026

Diabetes Surgery, Diabetes Surgery in India, Diabetes Surgery good or bad, bariatric surgery

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI

Diabetes Surgery : आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करीब 100 मिलियन से अधिक डायबिटीज मरीज हैं। प्री-डायबिटीज की संख्या 136 मिलियन के आसपास है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत में डायबिटीज किसी महामारी की तरह फैल रहा है। ऐसे में बैरिएट्रिक सर्जरी भारतीय डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि, डायबिटीज सर्जरी को लेकर हुए शोध में ये पता चला कि किसी भी दवाई से अधिक बेहतर है - बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery)।

बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) पर शोध

"Annals of Internal Medicine" में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण स्टडी है। जिसमें पता चला कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में बैरिएट्रिक सर्जरी, पारंपरिक दवाओं से बेहतर है।

गरीब डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान

स्वास्थ्य परिणामों में लगभग 60 प्रतिशत भूमिका गैर-चिकित्सीय कारकों (सामाजिक कारकों) की होती है। गरीबी, फूड सेफ्टी और रहने के अस्थिर ठिकाने जैसे कारक अक्सर डायबिटीज के बेहतरीन इलाज को भी बेअसर करने का काम करते हैं। ऐसे में ये सर्जरी बेहतर साबित हो सकती है।

12 वर्षों तक किया गया शोध

जोसलिन डायबिटीज सेंटर (Joslin Diabetes Center) के नेतृत्व में हुए इस दीर्घकालिक अध्ययन के अनुसार, यह 12 वर्षों तक चला और इसमें 262 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा और सबसे लंबा विश्लेषण है।

शोध में पाया गया कि 'बैरिएट्रिक मेटाबॉलिक सर्जरी', वजन घटाने और ब्लड शुगर (Glycemic Control) को नियंत्रित करने में दवाइयों और लाइफस्टाइल में बदलाव की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है।

"सर्जरी का लाभ लंबे समय तक बरकरार"

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की प्रोफेसर डॉ. मैरी एलिजाबेथ पैटी के मुताबिक, सर्जरी का लाभ लंबे समय तक बरकरार रहता है, चाहे मरीज की सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो।

पेनिंगटन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ. जॉन किरवान ने कहा, "यह परिणाम एक स्पष्ट संदेश देते हैं, मेटाबॉलिक सर्जरी बीमारी के रास्ते को बदल सकती है। यह साक्ष्य डॉक्टरों और मरीजों को आत्मविश्वास के साथ इलाज चुनने में मदद करेगा।"

बैरिएट्रिक सर्जरी केवल एक "कॉस्मेटिक" विकल्प नहीं

यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी केवल एक "कॉस्मेटिक" विकल्प मतलब वजन घटाने के लिए नहीं है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली चिकित्सा विकल्प है।

ये भी पढ़ें

Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…
स्वास्थ्य
Dipika Kakar, Dipika Kakar Liver Tumor, Dipika Kakar Cancer,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diabetes

Published on:

23 Feb 2026 03:40 pm

Hindi News / Health / Diabetes Surgery : खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला डायबिटीज को जड़ से मिटाने वाला इलाज!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Blood Type and Diabetes Risk : सिर्फ इस ब्लड ग्रुप वालों को डायबिटीज का अधिक खतरा अधिक! शोध में दावा

Blood Type and Diabetes Risk, A Blood Type and Diabetes, AB Blood Type and Diabetes, O Blood Type and Diabetes,
स्वास्थ्य

Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…

Dipika Kakar, Dipika Kakar Liver Tumor, Dipika Kakar Cancer,
स्वास्थ्य

इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal patrika Series episode 8 what is insulin injection how to work
Patrika Special News

Ajmer: देश का पहला और दुनिया का छठा ‘गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन’ केस, 2 हिस्सों में बंटा पेट जोड़कर बचाई युवक की जान

दुर्लभ सर्जरी कर बचाई मरीज की जान, पत्रिका फोटो
अजमेर

Lumbar Hernia : इंदौर की महिला सीने-कमर के दर्द का कराने गई इलाज, जांच में दुर्लभ बीमारी निकली

Lumbar Hernia Kaise Hota hai, Lumbar Hernia surgery, Lumbar Hernia symptoms, rare disease,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.