ऑफिस या घर की भागदौड़ लंबी उम्र के लिए कारगर नहीं! नई रिसर्च में खुलासा, जानिए क्या करना फायदेमंद 

वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए एपिजेनेटिक क्लॉक्स (Epigenetic Clocks) का इस्तेमाल किया। ये घड़ियां हमारे डीएनए (DNA) के पैटर्न को देखकर बताती हैं कि हमारा शरीर असल में कितना पुराना हो चुका है। जो लोग अपने खाली समय में एक्सरसाइज, साइकिलिंग या वॉक करते हैं, उनके सेल्स अपनी असली उम्र से काफी छोटे और सेहतमंद नजर आए। वहीं, जिन लोगों का काम भागदौड़ वाला था (जैसे सामान उठाना या दिनभर ऑफिस में चलना), उनके सेल्स की उम्र में कोई खास सुधार नहीं देखा गया।