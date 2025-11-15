Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Healthy Tips: बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है, फॉलो करिए डॉक्टर के बताए ये 16 नियम

Healthy Tips: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बढ़ती उम्र के साथ कई प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जानिए, आईएम के एक्सपर्ट्स से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के कुछ खास नियम।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 15, 2025

Best Health Tips, Healthy Routine Tips, Natural Health Tips,

How to Stay Healthy Till Old Age|फोटो सोर्स –Patrika.com

Healthy Tips: बढ़ती म्र अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आती है, लेकिन अगर शुरुआत से ही सही आदतें अपनाई जाएं तो बुढ़ापा भी फिट और एक्टिव तरीके से जिया जा सकता है। डॉ. सलीम जैदी (प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ) अपने यूट्यूब चैनल Healthy Hamesha पर बताते हैं कि हैं ऐसे 16 आसान और असरदार नियम, जिन्हें अपनाकर आप उम्र बढ़ने के साथ भी अपनी ऊर्जा, मजबूती और हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। आगे जानिए लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने का पूरा फॉर्मूला।

तंदरुस्त और स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये 16 जरूरी नियम

  • खाने में हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करें।
  • रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम चलें।
  • खाना खाने के बाद पानी कम से कम आधा घंटे के बाद पीना चाहिए।
  • दिन में तीन से 4 लीटर पानी पीना चाहिए।
  • सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए।
  • खाना बनाने के लिए कभी भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है।
  • खाने में जितनी ज्यादा रंगबिरंगी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज्यादा करें।
  • खाने में वाइट चीजों से परहेज करना चाहिए।
  • रात को खाना खाने में कभी भी दही राजमा और चावल नहीं खाने हैं।
  • सुबह खाली पेट चाय और कॉफी कभी भी नहीं पीनी है।
  • रात को कभी भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए।
  • रोजाना एक सेब जरूर खाना चाहिए।
  • रोजाना 10000 कदम जरूर चलने हैं।
  • रोजाना एक गिलास नींबू पानी जरूर पीना चाहिए।
  • दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के सलाद जरूर खानी है।
  • पानी को हमेशा बैठकर और सिप सिप कर कर ही पीना चाहिए।

Published on:

15 Nov 2025 12:49 pm

स्वास्थ्य

