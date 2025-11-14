फैटी लिवर का असली विलेन कौन? Non Alcoholic Fatty Liver Vs Alcoholic Fatty Liver, जानिए एक्सपर्ट की राय

NAFLD और AFLD दोनों ही लिवर को सिरोसिस और कैंसर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन दोनों का खतरा अलग तरह से सामने आता है। AFLD कम समय में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अल्कोहॉलिक हेपेटाइटिस अचानक भड़ककर तेजी से सूजन को बढ़ा सकता है और जानलेवा स्थिति पैदा कर देता है। वहीं NAFLD धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन लंबे समय में ज्यादा घातक बन सकता है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली लिवर बीमारी है और डायबिटीज व हार्ट डिजीज के साथ मिलकर बड़ा जोखिम पैदा करती है।