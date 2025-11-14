फैटी लिवर का असली विलेन कौन? Non Alcoholic Fatty Liver Vs Alcoholic Fatty Liver, जानिए एक्सपर्ट की राय

Which fatty liver is more dangerous|फोटो सोर्स –Freepik
Non Alcoholic Fatty Liver V s Alcoholic Fatty Liver: फैटी लिवर आज की सबसे तेजी से बढ़ती हेल्थ समस्याओं में से एक है, लेकिन इसका असली खतरा तब बढ़ जाता है जब यह समझ न आए कि विलेन कौन हैनॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर (NAFLD) या अल्कोहॉलिक फैटी लिवर (AFLD)। दोनों ही लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों के कारण, प्रगति और खतरे का स्तर अलग होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-सा फैटी लिवर आपकी सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक।
Dr Piyush Ranjan (Gastro / Liver Specialist) के अनुसार NAFLD तब होता है जब लिवर में चर्बी शराब के बिना जमा होती है। यह बढ़ती शुगर, मोटापा, कम एक्टिविटी और जेनेटिक कारणों से जुड़ा है। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन धीरे-धीरे यह NASH, फाइब्रोसिस और आगे चलकर सिरोसिस व लिवर कैंसर तक बढ़ सकता है।
NAFLD साइलेंट तरीके से बढ़ता है, इसलिए वर्षों तक पकड़ में नहीं आता। इसका डायबिटीज, हार्ट डिज़ीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से गहरा संबंध है। आज युवा और टीनएजर्स में भी NAFLD तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लंबे समय में सिरोसिस का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार, AFLD शराब के ज्यादा सेवन से होता है, जहां अल्कोहॉल लिवर में तेज सूजन और सेल डैमेज करती है। यह फैटी लिवर से जल्दी अल्कोहॉलिक हेपेटाइटिस में बदल सकता है और गंभीर मामलों में लिवर फेलियर तक पहुंच सकता है। इसकी प्रगति तेज और अचानक होती है।
AFLD के लक्षण जल्दी उभरते हैं पीलिया, पेट दर्द, कमजोरी जैसी समस्याएं। गंभीर अल्कोहॉलिक हेपेटाइटिस कुछ हफ्तों में ही जानलेवा हो सकता है। शराब दिल, दिमाग और पैनक्रियाज़ पर भी असर डालती है, जिससे रिकवरी और कठिन हो जाती है
NAFLD और AFLD दोनों ही लिवर को सिरोसिस और कैंसर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन दोनों का खतरा अलग तरह से सामने आता है। AFLD कम समय में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अल्कोहॉलिक हेपेटाइटिस अचानक भड़ककर तेजी से सूजन को बढ़ा सकता है और जानलेवा स्थिति पैदा कर देता है। वहीं NAFLD धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन लंबे समय में ज्यादा घातक बन सकता है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली लिवर बीमारी है और डायबिटीज व हार्ट डिजीज के साथ मिलकर बड़ा जोखिम पैदा करती है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल