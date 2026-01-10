Knee Injection: घुटने बदलवाने की टेंशन खत्म! अब एक इंजेक्शन से शरीर खुद बनाएगा कार्टिलेज, नयी रिसर्च में बड़ा खुलासा

Knee Injection: आपने कई लोगों को घुटनों के दर्द से परेशान देखा होगा। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हमारे घुटने भी हमें जवाब दे देते हैं। घुटनों का दर्द इतना ज्यादा होता है कि ढंग से चलने भी नहीं देता है। उम्रदराज लोगों से आपने यह भी सुना होगा कि बुढ़ापे में हमारे घुटनों का तेल खत्म हो गया है। वास्तव में घुटनों के तेल से उनका मतलब कार्टिलेज से होता है। प्राकृतिक रूप से हमारे घुटनों में उपस्थित यह तत्व जब घुटनों में कम हो जाता है तो घुटनों की सर्जरी करवाकर इसको कृत्रिम रूप से डलवाया जाता है।

लेकिन हाल ही में हुए एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि अब इतनी महंगी और दर्दनाक सर्जरी की जरुरत ही नहीं होगी, बस एक इंजेक्शन से शरीर खुद कार्टिलेज बनाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है यह नयी तकनीक? घुटनों में कार्टिलेज की कमी के लक्षण क्या होते हैं और इसके बचाव के उपाय क्या हैं?