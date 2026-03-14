बच्चों के Bone Cancer इलाज में नई तकनीक, अब हड्डी के साथ बढ़ेगा इम्प्लांट

जयपुर के Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital के ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट Dr Praveen Gupta के मुताबिक, ग्रोइंग इम्प्लांट इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। इस तकनीक में ऐसा इम्प्लांट लगाया जाता है जिसकी लंबाई समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर हर छह महीने में एक छोटी सर्जरी करके इम्प्लांट को थोड़ा लंबा किया जाता है, ताकि वह बच्चे की हड्डी की बढ़त के साथ तालमेल बना सके। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बच्चा लगभग 13 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि उस समय तक हड्डियों की बढ़त काफी हद तक पूरी हो जाती है।