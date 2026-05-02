20 से 30 साल की उम्र में ओवरी फेलियर का खतरा! इन 3 गलतियों को न करें नजरअंदाज, वरना मां बनने में होगी मुश्किल

हर महिला की ओवरी (अंडाशय) में अंडों का एक सीमित स्टॉक होता है। नॉर्मली, ये अंडे 45 से 50 साल की उम्र तक चलते हैं, और उसके बाद पीरियड्स बंद होते हैं जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन, Premature Ovarian Failure तब होता है जब किसी लड़की या महिला की ओवरी 40 साल की उम्र से पहले ही (जैसे 20 या 25 की उम्र में) रिटायर होने लगती है। यानी ओवरी या तो अंडे बनाना बंद कर देती है या फिर बहुत कम अंडे बनाती है।