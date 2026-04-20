पाकिस्तान में हर दूसरी महिला हो सकती है PCOS की शिकार! डॉक्टर से जानें क्यों तेजी से फैल रही है यह बीमारी

PCOS Cause: हाल ही में डॉक्टर दुआ अजहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल असंतुलन एक बड़ी समस्या बन गया है। National Library of Medicine के अनुसार पाकिस्तान में आधी महिलाओं को ये समस्या है। PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रही है। आइए डॉक्टर दुआ अजहर (MBBS) से जानते हैं कि ये बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि ये बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ रही है।