Liver Cancer Causes: लिवर खराब होने से पहले दिखते हैं ये संकेत, डॉक्टर ने बताया क्यों बढ़ रहा है इस कैंसर का खतरा

लिवर कैंसर की सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इसके शुरुआती चरण में शरीर स्पष्ट संकेत नहीं देता, जिसके कारण अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते। अक्सर अचानक वजन का कम होना, शरीर में लगातार बनी रहने वाली थकान, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या सूजन और त्वचा या आंखों में पीलापन (पीलिया) जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विडंबना यह है कि इन संकेतों को लोग अक्सर सामान्य शारीरिक कमजोरी या पेट की मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, लक्षणों को हल्के में लेकर इलाज में देरी करना ही सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि समय पर पहचान ही इस बीमारी में जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है।