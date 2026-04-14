Liver Disease: 2050 तक दुनिया के 1.8 बिलियन लोग होगें लिवर रोग का शिकार! नई रिसर्च में हुआ खुलासा

लिवर के कुल वजन का 5% से 10% से अधिक हिस्सा जब फैट (चर्बी) हो जाता है, तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। नॉन-अल्कोहलिक का मतलब है कि यह बीमारी उन लोगों को होती है जो या तो बिल्कुल शराब नहीं पीते या बहुत कम मात्रा में पीते हैं। यह मुख्य रूप से खराब मेटाबॉलिज्म और गलत खान-पान के कारण होती है। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के प्रति सही प्रतिक्रिया नहीं देतीं, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का सबसे बड़ा कारण होता है।