Sarcopenia Alert: क्या आपकी मांसपेशियां उम्र से पहले कमजोर हो रही हैं? इन 5 टेस्ट से लगाएं पता

मांसपेशियों के इस नुकसान के पीछे कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पबमेड सेंट्रल (PubMed Central - NCBI) में प्रकाशित एक क्लिनिकल रिसर्च के अनुसार, इसके मुख्य कारणों में शारीरिक सक्रियता की कमी (Sedentary Lifestyle), भोजन में प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी, और शरीर में लगातार रहने वाली सूजन (Chronic Inflammation) शामिल हैं। जब शरीर को पर्याप्त श्रम और सही पोषण नहीं मिलता, तो मांसपेशियां धीरे-धीरे सुस्त और कमजोर होने लगती हैं।