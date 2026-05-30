Peptic Ulcer Symptoms: गर्मियों में क्रॉनिक स्ट्रेस और लेट नाइट ईटिंग बढ़ा सकती है पेट में अल्सर का खतरा, डॉक्टर से जानिए बचाव के तरीके

गर्मियों में लोग अक्सर देर तक जागते हैं और रात 10 बजे या उसके बाद में खाना खाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। देर रात खाना खाने के बाद सोने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकती है। इस स्थिति में पेट का एसिड वापस भोजन नली की तरफ आने लगता है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकार और पेट में परेशानी हो सकती है।