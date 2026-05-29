Thyroid Myopathy Symptoms: गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और जोड़ों के दर्द की वजह हो सकता है थायराइड मायोपैथी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जानें सच

हाइपोथायरायडिज्म (पिंडलियों में ऐंठन): इस बीमारी में मांसपेशियों का मेटाबॉलिज्म पहले से ही धीमा होता है। गर्मियों में जब पसीने के जरिए सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स शरीर से बाहर निकलते हैं, तो सुस्त मांसपेशियां अचानक शॉक में चली जाती हैं। इसी वजह से रात को सोते समय या सुबह उठते ही पैरों और पिंडलियों में तेज, दर्दनाक ऐंठन (Cramps) होने लगती है।