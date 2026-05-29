29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Summer Skin Problems : डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया गर्मी में स्किन इंफेक्शन और घमौरियों के बीच का अंतर; बचाव के टिप्स भी शेयर किए

Summer Skin Rashes: क्या गर्मी में आपके शरीर पर भी बारीक लाल दाने निकल आए हैं या रेड रैशेज की दिक्कत हो रही है? इन्हें सिर्फ घमौरियां समझकर नजरअंदाज ना करें। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनजीत चौधरी से जानिए इन दानों के बीच का अंतर और बचाव के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

May 29, 2026

Red rashes on skin in summer, Heat rash treatment summer, Prickly heat remedies,

हाथ पर लाल दाने निकले हुए- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Summer Skin Problems Cause: गर्मी के मौसम पर त्वचा की समस्या का बढ़ना एक आम दिक्कत मानी जाती है। आपने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना होगा कि उनकी त्वचा पर लाल दाने निकल रहे हैं। डॉक्टर मनजीत चौधरी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि गर्मी में निकलने वाले हर लाल दाने घमौरियां नहीं होते, यह स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। आइए, इस बात को नीचे विस्तार से समझते हैं।

क्यों निकलते हैं गर्मी में लाल दाने?

डॉक्टर के अनुसार, घमौरियां का कारण शरीर की पसीने की ग्रंथियों का ब्लॉक हो जाना है। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा पसीना आता है और वह स्किन की बाहरी परत के नीचे ही जमा हो जाता है, तो वहां सूजन आ जाती है। यही सूजन छोटे-छोटे लाल दानों के रूप में शरीर पर दिखाई देती हैं।

संभावित कारण- जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, स्किन फ्रेंडली ड्रेस नहीं पहनते या जो लोग बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है।

घमौरियां क्या है?

घमौरियां असल में गर्मी और उमस के दिनों में त्वचा पर निकलने वाले छोटे-छोटे लाल दाने होते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना स्किन के रोमछिद्रों के बंद होने के कारण बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही जमा हो जाता है। इसी वजह से त्वचा के नीचे सूजन आ जाती है, जो बारीक दानों के रूप में दिखाई देती है और इनमें तेज खुजली, जलन या सुई जैसी चुभन होती है। कुछ लोगों के लिए ये दर्दनाक भी हो सकता है।

कब होता है घमौरियां का संकेत?

  • दाने वाली जगह पर सुई जैसी चुभन।
  • तेज खुजली और जलन होना।
  • बारीक दाने में पानी भरा हुआ दिखना।

स्किन इंफेक्श के संकेत : गर्मी में त्वचा पर सिर्फ लाल रैशेज व खुजली होना, दाद (Ringworm) की तरह गोल लाल धब्बे, जांघों के बीच या बगल में लालिमा आदि स्किन इंफेक्शन के संकेत हो सकते हैं।

घमौरियों से बचने के उपाय

  • ढीले और सूती कपड़े पहनें।
  • दिन में दो बार नहाएं।
  • हैवी क्रीम या ऑयल न लगाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स हाइजीन से लेकर अंधविश्वास तक; AIIMS की डॉक्टर से इसके बारे में समझिए
स्वास्थ्य
World Menstrual Hygiene Day,Period myths and facts, Menstrual hygiene tips doctor,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

29 May 2026 12:27 pm

Hindi News / Health / Summer Skin Problems : डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया गर्मी में स्किन इंफेक्शन और घमौरियों के बीच का अंतर; बचाव के टिप्स भी शेयर किए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Aplastic Anaemia symptoms: कैंसर सर्वाइवर Tyler Andrews ने 9 घंटे में फतह किया एवरेस्ट, बचपन में एप्लास्टिक एनीमिया के थे शिकार

tyler andrews everest record, aplastic anaemia in hindi, cancer survivor climbs everest,
स्वास्थ्य

Roll on Side Effects: गर्मियों में धड़ल्ले से लगा रहे हैं डियो और रोल-ऑन? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए अंडरआर्म्स ब्लॉक होना स्किन के लिए है कितना नुकसानदेह

deodorant side effects, roll on side effects, antiperspirant vs deodorant,
स्वास्थ्य

Thermal Shock in Teeth: धूप से आकर तुरंत ठंडा पानी पीना दांतों के लिए हो सकता है नुकसानदायक, डेंटिस्ट से समझें थर्मल शॉक का सच

thermal shock in teeth, craze lines on teeth, cold water after sunlight side effects,
स्वास्थ्य

ORS कब पीना चाहिए और कब नहीं, फिजिशियन से जानें घर पर ओआरएस घोल तैयार करने का सही तरीका

When to drink ORS, How to make ORS at home, Who should not drink ORS
स्वास्थ्य

World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स हाइजीन से लेकर अंधविश्वास तक; AIIMS की डॉक्टर से इसके बारे में समझिए

World Menstrual Hygiene Day,Period myths and facts, Menstrual hygiene tips doctor,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.