Summer Skin Problems : डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया गर्मी में स्किन इंफेक्शन और घमौरियों के बीच का अंतर; बचाव के टिप्स भी शेयर किए

घमौरियां असल में गर्मी और उमस के दिनों में त्वचा पर निकलने वाले छोटे-छोटे लाल दाने होते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना स्किन के रोमछिद्रों के बंद होने के कारण बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही जमा हो जाता है। इसी वजह से त्वचा के नीचे सूजन आ जाती है, जो बारीक दानों के रूप में दिखाई देती है और इनमें तेज खुजली, जलन या सुई जैसी चुभन होती है। कुछ लोगों के लिए ये दर्दनाक भी हो सकता है।