Aplastic Anaemia symptoms: कैंसर सर्वाइवर Tyler Andrews ने 9 घंटे 55 मिनट में फतह किया एवरेस्ट, बचपन में एप्लास्टिक एनीमिया के थे शिकार

Tyler Andrews Everest Record: बचपन में ब्लड कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराने वाला इंसान जब एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो मेडिकल साइंस भी हैरान रह जाता है। 36 साल के अमेरिकी एथलीट टायलर एंड्रयूज (Tyler Andrews) ने नेपाल बेस कैंप (5,364 मीटर) से एवरेस्ट की चोटी (8,848.86 मीटर) तक की चढ़ाई महज 9 घंटे 55 मिनट में पूरी कर ली।