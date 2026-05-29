Ramesh Subramanyam Death : हड्डियों के कैंसर के शुरूआती लक्षण जानिए, जिससे हुई तमिल फिल्म डायरेक्टर की मौत

पत्रिका के हैलो डॉक्टर कार्यक्रम में डॉक्टर ने बताया है कि बोन कैंसर (सार्कोमा) हड्डियों के अंदर होने वाला कैंसर का प्रकार है। इसमें हड्डी के कुछ सेल्स खराब होने लगते हैं और एक गांठ या ट्यूमर बना लेते हैं। यह ट्यूमर धीरे-धीरे हड्डियों को अंदर से कमजोर और खोखला कर देता है, जिससे हड्डियों में तेज दर्द, सूजन और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है।