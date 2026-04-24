हड्डियों में दर्द या मामूली मोच? शरीर के इन 3 अंगों में सूजन है ‘बोन कैंसर’ की पहली चेतावनी

'Science direct' में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च के मुताबिक, बोन कैंसर के 60% मरीज शुरुआती दर्द को 'स्पोर्ट्स इंजरी' या 'ग्रोइंग पेन' समझकर इलाज में देरी करते हैं। शोध में पाया गया कि बोन कैंसर हड्डियों को भीतर से इतना खोखला कर देता है कि मामूली झटका लगने पर भी 'पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर' हो सकता है। यह बीमारी ज्यादातर शरीर की लंबी हड्डियों जैसे, घुटने के पास की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और कंधे के ऊपरी हिस्से को सबसे पहले निशाना बनाती है।