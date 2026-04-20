कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी! mRNA Vaccine से जीती पैंक्रियाटिक कैंसर की जंग, 6 साल तक जिंदा रहे मरीज

mRNA Vaccine: पैंक्रियाटिक कैंसर, यानी Pancreatic Cancer, को सबसे खतरनाक कैंसर में गिना जाता है। इसमें मरीजों के बचने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अब एक नई रिसर्च ने उम्मीद की किरण दिखाई है। Memorial Sloan Kettering Cancer Center के वैज्ञानिकों ने एक पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन तैयार की है, जिसने कई मरीजों को 6 साल तक जिंदा रहने में मदद की है। यह इस बीमारी में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।