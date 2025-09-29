Cancer To Covid Vaccine: जानिए mRNA वैक्सीन क्या है और कैसी करती है काम

जानिए mRNA वैक्सीन क्या है? (Image Source: ChatGPT)
mRNA Vaccine Working: mRNA वैक्सीन एक निवारक उपचार है जो आपके शरीर को संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। वर्तमान में COVID-19 और अब कैंसर की वैक्सीन ही mRNA तकनीक का उपयोग करती हैं। ये आपके शरीर को वायरस का एक छोटा सा अंश बनाने के निर्देश देकर काम करती हैं, ताकि भविष्य में वायरस के दोबारा संपर्क में आने पर आपकी इम्यूनिटी संक्रमण से लड़ने के लिए उपकरण तैयार कर सके।
एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (Messenger Ribonucleic Acid) है। ये सेल में मौजूद एक अणु है जो आपके डीएनए से निर्देशों की प्रतिलिपि बनाता है और उन्हें राइबोसोम तक पहुंचाता है। आपके राइबोसोम एमआरएनए के निर्देशों का उपयोग करके ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो आपके शरीर को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। टीकों में मौजूद एमआरएनए किसी रोगाणु के एक भाग को बनाने के निर्देश देता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान सके।
सभी टीकों की तरह, mRNA टीके भी शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। COVID mRNA टीकों के लिए, वे आपके सेल्स को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक mRNA निर्देश देकर ऐसा करते हैं। आपका शरीर उस प्रोटीन को एक आक्रमणकारी के रूप में पहचानकर उस पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी जैसे उपकरण बनाती है , ताकि अगली बार जब वह उसी प्रोटीन को देखे, तो संक्रमण से तेजी से लड़ सकें।
mRNA टीकों और पारंपरिक टीकों के बीच अंतर यह है कि वे आपके इम्यून सिस्टम को वायरस की पहचान कैसे कराते हैं। अन्य टीके एक मृत वायरस, एक कमजोर वायरस, या वायरस के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हैं। mRNA टीके वायरस के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि आपके शरीर को वायरस के एक पहचानने योग्य हिस्से को बनाने के निर्देश देते हैं।
अन्य प्रकार के टीकों की तुलना में, mRNA तकनीक शोधकर्ताओं को तेजी से टीके विकसित करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि प्रयोगशालाओं को वायरस की प्रतियां विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सभी के लिए पर्याप्त टीके महीनों के बजाए केवल कुछ हफ्तों में तैयार किए जा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल