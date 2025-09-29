Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer To Covid Vaccine: जानिए mRNA वैक्सीन क्या है और कैसी करती है काम

What is mRNA Vaccine: कोविड-19 महामारी के दौरान mRNA वैक्सीन का नाम आपने कई बार सुना होगा। यह एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है, जिसने दुनियाभर में लाखों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन, ये क्या है और कैसे काम करती है?

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Sep 29, 2025

What is mRNA vaccine, How mRNA vaccine works, mRNA vaccine explained, mRNA vaccine for COVID-19 and cancer, Cancer treatment using mRNA vaccine, COVID-19 mRNA

जानिए mRNA वैक्सीन क्या है? (Image Source: ChatGPT)

mRNA Vaccine Working: mRNA वैक्सीन एक निवारक उपचार है जो आपके शरीर को संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। वर्तमान में COVID-19 और अब कैंसर की वैक्सीन ही mRNA तकनीक का उपयोग करती हैं। ये आपके शरीर को वायरस का एक छोटा सा अंश बनाने के निर्देश देकर काम करती हैं, ताकि भविष्य में वायरस के दोबारा संपर्क में आने पर आपकी इम्यूनिटी संक्रमण से लड़ने के लिए उपकरण तैयार कर सके।

mRNA क्या है?

एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (Messenger Ribonucleic Acid) है। ये सेल में मौजूद एक अणु है जो आपके डीएनए से निर्देशों की प्रतिलिपि बनाता है और उन्हें राइबोसोम तक पहुंचाता है। आपके राइबोसोम एमआरएनए के निर्देशों का उपयोग करके ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो आपके शरीर को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। टीकों में मौजूद एमआरएनए किसी रोगाणु के एक भाग को बनाने के निर्देश देता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान सके।

mRNA टीके कैसे काम करते हैं?

सभी टीकों की तरह, mRNA टीके भी शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। COVID mRNA टीकों के लिए, वे आपके सेल्स को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक mRNA निर्देश देकर ऐसा करते हैं। आपका शरीर उस प्रोटीन को एक आक्रमणकारी के रूप में पहचानकर उस पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी जैसे उपकरण बनाती है , ताकि अगली बार जब वह उसी प्रोटीन को देखे, तो संक्रमण से तेजी से लड़ सकें।

पुराने टीकों और mRNA टीकों के बीच अंतर?

mRNA टीकों और पारंपरिक टीकों के बीच अंतर यह है कि वे आपके इम्यून सिस्टम को वायरस की पहचान कैसे कराते हैं। अन्य टीके एक मृत वायरस, एक कमजोर वायरस, या वायरस के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हैं। mRNA टीके वायरस के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि आपके शरीर को वायरस के एक पहचानने योग्य हिस्से को बनाने के निर्देश देते हैं।

mRNA टीकों के लाभ?

अन्य प्रकार के टीकों की तुलना में, mRNA तकनीक शोधकर्ताओं को तेजी से टीके विकसित करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि प्रयोगशालाओं को वायरस की प्रतियां विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सभी के लिए पर्याप्त टीके महीनों के बजाए केवल कुछ हफ्तों में तैयार किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Fatty Liver Disease : हार्वर्ड एक्सपर्ट से जानें घर बैठे पहचानें फैटी लीवर के 5 शुरुआती लक्षण और उपाय
स्वास्थ्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

29 Sept 2025 03:33 pm

Hindi News / Health / Cancer To Covid Vaccine: जानिए mRNA वैक्सीन क्या है और कैसी करती है काम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Lemon Black Salt Water: नींबू पानी में मिलाएं काला नमक, और देखें शरीर में होने वाले कमाल के बदलाव

health benefits, health tips, Lemon black salt water benefits,
लाइफस्टाइल

ये 5 भारतीय खाने की आदतें बढ़ा सकती हैं Heart Attack का खतरा : कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी

Eating Habits Raising Heart Attack
Patrika Special News

PCOS सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं, आपकी खूबसूरती भी हो सकती है प्रभावित

PCOS symptoms,women with PCOS,Hormonal Imbalance,PCOS on skin,
लाइफस्टाइल

Fatty Liver Disease : हार्वर्ड एक्सपर्ट से जानें घर बैठे पहचानें फैटी लीवर के 5 शुरुआती लक्षण और उपाय

Early Signs of Fatty Liver Disease
स्वास्थ्य

WHO Alert : हर मिनट 8 लोगों की जान ले रहा ‘Heart Attack’

Heart Attack
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.