Cancer To Covid Vaccine: जानिए mRNA वैक्सीन क्या है और कैसी करती है काम

सभी टीकों की तरह, mRNA टीके भी शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। COVID mRNA टीकों के लिए, वे आपके सेल्स को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक mRNA निर्देश देकर ऐसा करते हैं। आपका शरीर उस प्रोटीन को एक आक्रमणकारी के रूप में पहचानकर उस पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी जैसे उपकरण बनाती है , ताकि अगली बार जब वह उसी प्रोटीन को देखे, तो संक्रमण से तेजी से लड़ सकें।