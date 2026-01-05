Sudha Chandran: वायरल वीडियो का सच! डॉक्टर से जानें सुधा चंद्रन ने जागरण में क्यों काटा लोगों को?

डॉक्टर आदित्य सोनी का कहना है कि पजेशन डिसऑर्डर एक मानसिक विकार होता है। जिन लोगों को यह विकार होता है, उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वे क्या कर रहे हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कोई बाहरी शक्ति उसको नियंत्रण में कर रही है और उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस विकार के दौरान व्यक्ति की चेतना (Consciousness) बिल्कुल कम हो जाती है और वह बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है जो उसके अवचेतन मन में चल रहा होता है। इसको हिस्टीरिया का ही दूसरा रूप माना जाता है। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति अजीब हरकतें करने लगता है।