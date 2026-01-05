Hepatitis A Outbreak: कोरोना से भी साइलेंट है यह वायरस! 82 मौत, केरल में 31,000 से ज्यादा संक्रमित

Hepatitis A Outbreak: वायरस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोरोना जैसे भयावह खतरे का दृश्य सामने आता है। लेकिन कोरोना से ज्यादा घातक वायरस अभी भी निरंतर फैल रहे हैं। हेपेटाइटिस A जैसे वायरस कोरोना से कम नहीं हैं, यह अपना एक अलग ही रूप लेकर सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल राज्य में हेपेटाइटिस A के 31,536 मामले सामने आए हैं और 30 दिसंबर 2025 तक 82 लोग अपनी जान इस खतरनाक वायरस के कारण गंवा चुके हैं।