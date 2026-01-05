Hepatitis A Outbreak: कोरोना से भी साइलेंट है यह वायरस! 82 मौत, केरल में 31,000 से ज्यादा संक्रमित

Hepatitis A Outbreak (image- gemini AI)
Hepatitis A Outbreak: वायरस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोरोना जैसे भयावह खतरे का दृश्य सामने आता है। लेकिन कोरोना से ज्यादा घातक वायरस अभी भी निरंतर फैल रहे हैं। हेपेटाइटिस A जैसे वायरस कोरोना से कम नहीं हैं, यह अपना एक अलग ही रूप लेकर सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल राज्य में हेपेटाइटिस A के 31,536 मामले सामने आए हैं और 30 दिसंबर 2025 तक 82 लोग अपनी जान इस खतरनाक वायरस के कारण गंवा चुके हैं।
अभी इंदौर में जो दूषित पानी का कहर चल रहा है, उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप है इसका, क्योंकि यह वायरस भी दूषित पानी से फैलता है। केरल राज्य में इस वायरस को लेकर हाई अलर्ट चल रहा है। आइए जानते हैं कि हेपेटाइटिस A जैसा घातक वायरस क्या होता है? इसके लक्षण और बचाव के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए।
हेपेटाइटिस A हमारे लिवर में होने वाला एक गंभीर संक्रमण होता है और यह Hepatitis A नाम के वायरस से फैलता है। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह वायरस दूषित पेयजल और खाने से फैलता है। यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद सीधा हमारे लिवर को प्रभाव में लेता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल