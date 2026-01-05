5 जनवरी 2026,

स्वास्थ्य

Hepatitis A Outbreak: कोरोना से भी साइलेंट है यह वायरस! 82 मौत, केरल में 31,000 से ज्यादा संक्रमित

Hepatitis A Outbreak: केरल राज्य में हेपेटाइटिस A के 31,536 मामले सामने आए हैं और 30 दिसंबर 2025 तक 82 लोग हेपेटाइटिस A संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। केरल जैसे शिक्षा के मामले में पहला स्थान रखने वाले राज्य में जब यह स्थिति है, तो अन्य राज्यों में क्या होगा? पहले यह वायरस बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता था, लेकिन अभी इसकी स्थिति वयस्कों और बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि यह खतरनाक वायरस क्या है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?

भारत

Nidhi Yadav

Jan 05, 2026

Hepatitis A Outbreak: वायरस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोरोना जैसे भयावह खतरे का दृश्य सामने आता है। लेकिन कोरोना से ज्यादा घातक वायरस अभी भी निरंतर फैल रहे हैं। हेपेटाइटिस A जैसे वायरस कोरोना से कम नहीं हैं, यह अपना एक अलग ही रूप लेकर सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल राज्य में हेपेटाइटिस A के 31,536 मामले सामने आए हैं और 30 दिसंबर 2025 तक 82 लोग अपनी जान इस खतरनाक वायरस के कारण गंवा चुके हैं।

अभी इंदौर में जो दूषित पानी का कहर चल रहा है, उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप है इसका, क्योंकि यह वायरस भी दूषित पानी से फैलता है। केरल राज्य में इस वायरस को लेकर हाई अलर्ट चल रहा है। आइए जानते हैं कि हेपेटाइटिस A जैसा घातक वायरस क्या होता है? इसके लक्षण और बचाव के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए।

क्या होता है हेपेटाइटिस A?(Hepatitis A Outbreak)

हेपेटाइटिस A हमारे लिवर में होने वाला एक गंभीर संक्रमण होता है और यह Hepatitis A नाम के वायरस से फैलता है। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह वायरस दूषित पेयजल और खाने से फैलता है। यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद सीधा हमारे लिवर को प्रभाव में लेता है।

हेपेटाइटिस A संक्रमण के लक्षण क्या हैं?(Hepatitis A Symptoms)

  • शरीर में पीलिया की स्थिति होना।
  • गहरे पीले रंग का पेशाब आना।
  • पेट में बहुत ज्यादा और निरंतर दर्द होना।
  • भूख नहीं लगना और बार-बार जी मिचलाना।
  • अचानक से और बहुत ज्यादा थकान होना।

हेपेटाइटिस A संक्रमण के कारण क्या हैं?(Hepatitis A Cause)

  • पीने का पानी दूषित होना।
  • कच्चा मांस और बिना धोई सब्जियां खाना।
  • खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना।
  • संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना।

हेपेटाइटिस A से बचाव के उपाय?(Hepatitis A Prevention)

  • पानी पीने से पहले उसको 20 मिनट तक उबालें।
  • शौच के बाद और खाना खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोएं।
  • खुले या स्ट्रीट भोजन से हमेशा बचें।
  • संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें।
  • हेपेटाइटिस A की 2 डोज लगवाना सुनिश्चित करें।
  • अपने बच्चों को हेपेटाइटिस A वैक्सीन जरूर लगवाएं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

