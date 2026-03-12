Endometriosis Symptoms: महिलाओं में बढ़ रही है एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जानिए इसके शुरुआती संकेत

एंडोमेट्रियोसिस का इलाज उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में दवाइयों, हार्मोनल थेरेपी और लाइफस्टाइल बदलाव से राहत मिल सकती है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए अतिरिक्त टिश्यू को हटाया जा सकता है।सबसे जरूरी बात यह है कि तेज पीरियड दर्द को सामान्य मानकर नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज से इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और भविष्य की जटिलताओं से बचा जा सकता है।