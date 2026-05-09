आप डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे? अब ब्लड टेस्ट से मिल सकता है इसका संकेत

वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए हमारे खून में मौजूद मोनोसाइट्स (Monocytes) नाम के व्हाइट ब्लड सेल्स की बारीकी से जांच की। ये सेल्स हमारे शरीर को बिमारियों से बचाते हैं। स्टडी में देखा गया कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा निराशा, उदासी या नाकामी के अहसास से जूझ रही थीं, उनके ये सेल्स अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। इसका मतलब यह है कि हमारे मन की उदासी और डिप्रेशन न केवल हमें दिमागी तौर पर थकाते हैं, बल्कि हमारे शरीर के सेल्स को भी समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं।