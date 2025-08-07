डार्क चॉकलेट और एरोबिक्स करेगा कूल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग से रहेंगे दूर

भोपाल के रहने वाले शिरीष एक आईआईटी प्रोफेशनल हैं, जो देर रात तक काम करते हैं। काम के दौरान उनके मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। अगर कल प्रजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा? बॉस की नजर मुझ पर क्यों पड़ी? क्या मैं करियर को सही दिशा में ले जा रहा हूं। इन्हीं सवालों में उलझे शिरीष की रातों की नींद उड़ चुकी है। चंद दिनों में ही शिरीष कमजोर हो गए। थकावट हमेशा परेशान करने लगी। एक दिन शिरीष से उसका एक दोस्त मिलने आया… उसकी परेशानी सुन उसने कहा तू सही खाना नहीं खाता, समय पर नहीं सोता, इसलिए तेरे दिमाग में कचरा भरा रहता है। दोस्त के कहते ही शिरीष ने दिनचर्या बदली, खाने के साथ ही शारीरिक एक्टिविटी शुरू कर दीं। दो-तीन सप्ताह में ही शिरीष को लगा अब समय बदल रहा है…अब वह खुशहाल जिंदगी जी रहा है।