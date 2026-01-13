आपकी बात: गंभीर बीमारी में डिप्रेशन न हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें

गंभीर बीमारी मरीज पर दोहरा प्रहार करती है बीमारी की गंभीरता, इलाज का लंबा समय और आर्थिक बोझ मरीज को अवसाद की ओर धकेल देते हैं। इससे बचने के लिए सबसे अहम भूमिका पारिवारिक संबल की है। मरीज के साथ समानुभूति रखें। उनसे बीमारी की चर्चा करने के बजाय, सामान्य विषयों पर बात करें ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि वे बोझ हैं। अकेलापन अवसाद का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए निरंतर संवाद जरूरी है। चिकित्सा प्रणाली में मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। इलाज के साथ-साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद लेने से मरीज के मन में बैठे मृत्यु या अक्षमता के डर को निकाला जा सकता है। जब मस्तिष्क रचनात्मक कार्यों में व्यस्त होता है तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं बचती। दवा बीमारी को ठीक करती है, लेकिन जीने की जिजीविषा और अपनों का साथ ही मरीज को डिप्रेशन से बचा सकता है। - राजेन्द्र कुमार जांगिड़, बालोतरा