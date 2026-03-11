राज्यसभा में गूंजा अरावली का मुद्दा , वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा, “गहलोत सरकार के समय अवैध खनन हो रहा था, हमने रोका”



केंद्रीय मंत्री यादव ने राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी के तहत ही हम अरावली पर काम कर रहे हैं। पहाड़ी के बारे में जो मानक तय किए जाते हैं, उसके हिसाब से काम हो रहा है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसमें परिभाषा को लेकर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईपॉवर कमेटी बनाने की बात कही है, हम उसमें भी सकारात्मक है। यदि इस विषय में न्यायालय को हमारी सरकार से किसी भी प्रकार की सकारात्मक सहायता की आवश्यकता होगी, तो हम पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक्यूआई मानकों को हमने 2015 में लागू किया। 30 से ज्यादा शहरों में आकलन कर रहे हैं। दिल्ली सहित दूसरे शहरों के वायु प्रदूषण को लेकर काम कर रहे हैं। दिल्ली के लिए पूरा प्लान तैयार किया है।