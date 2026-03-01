देवरिया पुलिस की बड़ी कारवाई…बीच सड़क बारातियों के खतरनाक स्टंट और आतिशबाजी से घंटों सहमे थे राहगीर

मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कसया रोड स्थित एक मैरिज हॉल के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बारात पहुंचने के दौरान कुछ युवक गाड़ियों के बोनट पर चढ़कर हाथों में पटाखे लेकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। वहीं कुछ युवक गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर नोटों की गड्डियां उड़ाते भी दिखाई दिए।