देवरिया की समीक्षा ने सिविल सेवा में 56वां रैंक हासिल किया…अनिल,तान्या और रवि ने भी चयनित होकर बढ़ाया जिले का मान

अनिल मूल रूप से कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विकास खंड के रहसू जनोबीपट्टी गांव के हैं, उनके पिता सुरेंद्र मिश्रा पिछले करीब 30 वर्षों से तरकुलवा कस्बा में रहते हैं। अनिल घर के सबसे छोटे बेटे हैं। उन्होंने विद्या मंदिर देवरिया से साल 2017 में हाईस्कूल व साल 2019 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बीए की पढ़ाई साल 2022 में उन्होंने रमेश चंद्र राव नवतप्पी महाविद्यालय रामपुरगढ़ से उत्तीर्ण की।