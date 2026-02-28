प्यार में दगा बर्दास्त नहीं…प्रेमिका ने नोंचा प्रेमी का मुंह, खोजते हुए पहुंची होटल… देखते ही पारा हुआ हाई

देवरिया में एक युवती का अनोखा कारनामा सामने आया है, काफी दिनों से उसका प्रेमी उससे मिल नहीं रहा था इस पर उसे शक हुआ और वह किसी से सूचना मिलने पर उस होटल पर पहुंच गई जहां प्रेमी बैठा था, फिर क्या था शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। तमाशा देखने भारी भीड़ जुट गई इस बीच कुछ जिम्मेदार लोगों ने दोनों की अलग अलग कर वहां से भगाया।