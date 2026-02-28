Moradabad: पत्नी-बेटी के नाम पर 200 करोड़ का GST फ्रॉड, आगरा से दबोचा गया मास्टरमाइंड

GST fraud mastermind arrested: मुरादाबाद एसआईटी ने एक बड़े जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आगरा से मुख्य आरोपी पुनित को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने पत्नी और बेटी के नाम पर कई फर्जी फर्में बनाकर बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए करोड़ों रुपये के फर्जी बिल जारी किए। इन फर्मों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत लाभ उठाया गया और सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया गया।